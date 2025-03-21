Горение в обваловании резервуара ликвидировано на нефтебазе в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные сумели ликвидировать горение в обваловании одного из резервуаров нефтебазы в Кавказском районе Кубани, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

При этом в самом резервуаре огонь все еще охватывает около 800 "квадратов". Также продолжает гореть второй резервуар, пострадавший в результате взрыва. Там возгорание распространилось на 1 250 квадратных метров.

На данный момент общая площадь возгорания на нефтебазе составляет 2 050 квадратных метров. Однако очаги огня удалось ликвидировать и за границами территории нефтебазы.

Пожар начался там 19 марта. В результате падения БПЛА на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с дальнейшим возгоранием.

Работники дежурной смены базы были оперативно эвакуированы, а деятельность предприятия приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 20 марта на нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Как отметили в краевом оперативном штабе, из-за взрыва пламя перекинулось на еще один резервуар.

После этого общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, однако к утру 21 марта ее удалось уменьшить до 2 тысяч "квадратов".

