21 марта, 19:30Происшествия
Горение в обваловании резервуара ликвидировано на нефтебазе в Краснодарском крае
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожарные сумели ликвидировать горение в обваловании одного из резервуаров нефтебазы в Кавказском районе Кубани, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
При этом в самом резервуаре огонь все еще охватывает около 800 "квадратов". Также продолжает гореть второй резервуар, пострадавший в результате взрыва. Там возгорание распространилось на 1 250 квадратных метров.
На данный момент общая площадь возгорания на нефтебазе составляет 2 050 квадратных метров. Однако очаги огня удалось ликвидировать и за границами территории нефтебазы.
Пожар начался там 19 марта. В результате падения БПЛА на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с дальнейшим возгоранием.
Работники дежурной смены базы были оперативно эвакуированы, а деятельность предприятия приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.
Утром 20 марта на нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Как отметили в краевом оперативном штабе, из-за взрыва пламя перекинулось на еще один резервуар.
После этого общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, однако к утру 21 марта ее удалось уменьшить до 2 тысяч "квадратов".
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