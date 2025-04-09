КТК возобновил работу одного выносного причала на терминале под Новороссийском

Фото: 123RF/alexyz3d

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу одного из двух остановленных выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском. Об этом сообщает телеграм-канал компании.

Сейчас КТК отгружает нефть с двух из трех ВПУ.

"<…> по результатам выполненного внеочередного освидетельствования восстановлен класс ВПУ КТК-1 РС № 010784. Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что о возобновлении работы ВПУ-2 сообщат дополнительно.

31 марта КТК временно приостановил эксплуатацию двух выносных причалов на морском терминале под Новороссийском после внеплановой проверки Ространснадзора. Все перевалочные операции осуществлялись через третий выносной причал.

Уточнялось, что Ространснадзор выявил нарушения, после чего составил предписание об их устранении. Акционеры КТК были уведомлены о предписаниях надзорных органов.