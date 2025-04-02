Песков: причалы КТК временно вывели из эксплуатации из-за атак ВСУ

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были временно выведены из строя по причине ущерба, который был нанесен украинскими военнослужащими в результате атак с применением дронов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

31 марта КТК временно приостановил эксплуатацию двух выносных причалов на морском терминале под Новороссийском после внеплановой проверки Ространснадзора. Все перевалочные операции теперь осуществляются через третий выносной причал.

"Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане", – указал Песков.

Первоначально станция "Кропоткинская" КТК на Кубани была атакована семью дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 февраля. В связи с этим ее пришлось вывести из эксплуатации.

В КТК обратили внимание на то, что атака осуществлялась с временным интервалом для того, чтобы не только помешать работе станции, но и привести к жертвам среди персонала станции. Однако в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, работникам удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

После этой атаки Владимир Путин потребовал от замглавы кабмина Александра Новака оказать помощь владельцам КТК в восстановлении работы объекта. Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев уточнял, что повреждения на объекте будут устраняться за счет самого предприятия.

Следователи, в свою очередь, возбудили дело о теракте в отношении военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ по факту случившегося. По мнению Путина, ВСУ ударили по станции из-за новых санкций Евросоюза.

Второй раз Украина нанесла удар беспилотником по станции "Кропоткинская" в ночь на 24 марта. В результате силы противовоздушной обороны России смогли перехватить БПЛА в 7 километрах от объекта.

