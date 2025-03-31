КТК временно остановил работу двух выносных причалов

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно приостановил эксплуатацию двух из трех выносных причалов – ВПУ-1 и ВПУ-2. Они не будут работать для устранения нарушений, которые зафиксировал Ространснадзор, сообщается в телеграм-канале компании.

Все перевалочные операции будут осуществляться посредством ВПУ-3. Как отмечается в сообщении, ведомство из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе с 26 марта по поручению кабмина проводит проверки на объектах Азово-Черноморского бассейна.

В результате такого мероприятия, проведенного на КТК с 27 по 31 марта, Ространснадзор выявил нарушения, после чего составил предписание об их устранении и протокол о временном запрете деятельности на двух ВПУ. Согласно требованиям компания остановила работу устройств.

Акционеры КТК уведомлены о предписаниях надзорных органов, указала компания.



Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе произошло в середине декабря 2024 года. В результате черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом.

После случившегося мэрия Анапы потребовала взыскать 211 миллионов рублей с владельцев танкеров. В свою очередь, владельцы затонувших танкеров предложили создать два фонда для компенсации нанесенного экологии ущерба.

В начале марта специалисты завершили работы по разделке кормовой части нефтетанкера "Волгонефть-239" и вывезли его последние фрагменты. Также они откачали из внутренних резервуаров свыше 1,4 тысячи тонн мазута и топлива.

