МИД Казахстана заявил о контактах с Украиной после атак на КТК

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Казахстан ведет переговоры с Украиной по поводу безопасности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает замглавы МИД республики Алибек Куантыров, передает ТАСС.

"Что касается украинской стороны – они в курсе", – отметил он.

Первый замминистра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин добавил, что казахстанская сторона высказала Украине свою озабоченность из-за атаки, которая произошла на нефтеперекачивающей станции КТК в феврале 2025 года.

Он также заявил, что по второй атаке, случившейся в марте, организовано расследование, поэтому конкретных сведений у Астаны пока нет.

Первый раз станция "Кропоткинская" КТК на Кубани была атакована 7 украинскими дронами 17 февраля. По этой причине она была выведена из строя.

В КТК отметили, что удар был нанесен с временным интервалом для того, чтобы не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.

Однако в результате никто не пострадал. Кроме того, сотрудникам станции удалось предотвратить угрозу разлива нефти. Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, были извещены об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После произошедшего Владимир Путин попросил заместителя главы правительства Александра Новака поручил помочь владельцам КТК в восстановлении работы объекта. Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев добавлял, что восстановление поврежденных объектов будет осуществляться за счет средств предприятия.

Следователи, в свою очередь, завели дело о теракте в отношении военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ после случившегося. Президент РФ связал атаку по станции с новыми санкциями Евросоюза.

В очередной раз Киев атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае с помощью БПЛА в ночь на 24 марта. Российские силы ПВО перехватили дрон в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры.

