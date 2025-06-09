В Казахстане заявили, что продолжают ожидать от Украины ответа по атаке на КТК

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Казахстан продолжает ожидать ответа от Украины по поводу атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в феврале 2025 года. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает ТАСС.

По его словам, Казахстан осуществил все необходимые действия по дипломатическим каналам, дальше – ответ за украинской стороной.

"Будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать", – указал Смадияров.

В феврале на КТК была атакована нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская". Украина для этого использовала семь беспилотников. Из-за повреждений станцию пришлось вывести из эксплуатации. В результате произошедшего никто не пострадал. Работникам удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

Украина повторно нанесла удар по КТК в марте. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) России смогли перехватить БПЛА в семи километрах от объекта.

