Число пострадавших при атаке ВСУ на Донецк увеличилось до 14

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк увеличилось до 14, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, украинская армия нанесла удар по спальным районам города в утренний час пик. Во время атаки противник использовал осколочные ракеты, применимые к РСЗО HIMARS. Ранения получили 3 женщины и 11 мужчин.

"Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация продолжает поступать", – добавил Пушилин.

Он уточнил, что атака привела к полному разрушению жилого дома, повреждениям некоторых коммунальных предприятий и транспорта.

О серии взрывов в Ленинском районе Донецка стало известно 17 июня. В это же время в городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о 10 пострадавших. По его информации, четверо из них получили легкие ранения, а остальные находились в средней степени тяжести, а также в тяжелом состоянии. Из-за ракетного удара обрушилась крыша двухэтажного дома на улице Кирова, писали СМИ.