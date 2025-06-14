ВСУ с помощью дронов атаковали Белгород

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород с помощью БПЛА, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Из-за сброса взрывного устройства с дрона незначительно повреждена кровля многоквартирного дома. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Также несколько украинских БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской областью вечером 13 июня. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

В ночь на пятницу, 13 июня, силы ПВО ликвидировали 125 украинских БПЛА над регионами России. Из них 70 БПЛА были ликвидированы над территорией Крыма.