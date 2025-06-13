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13 июня, 23:24

Происшествия

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Воронежскую область

Фото: Министерство обороны РФ

Несколько украинских БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской областью вечером 13 июня, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле нет. Гусев подчеркнул, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 125 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 13 июня. Из них 70 БПЛА были сбиты над территорией Крыма.

В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА. Основной целью испытаний была комплексная оценка эффективности новых лазерных систем в максимально приближенных к реальным условиях.

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