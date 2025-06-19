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19 июня, 20:42

Политика

Средства ПВО сбили три беспилотника над Астраханской и Волгоградской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО России сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Астраханской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, с 17:00 до 19:30 два БПЛА были уничтожены над территорией Астраханской области и один – над территорией Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО ночью сбили в общей сумме 81 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Больше всего БПЛА было уничтожено в Брянской, Курской и Смоленской областях – 19, 17 и 13 аппаратов соответственно.

Помимо этого, 2 беспилотника ликвидировали в Рязанской области и 1 – в Московском регионе.

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