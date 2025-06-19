Средства ПВО сбили ночью 81 украинский беспилотник над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО прошедшей ночью уничтожили в общей сумме 81 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, больше всего дронов было уничтожено в Брянской, Курской и Смоленской областях – 19, 17 и 13 аппаратов соответственно. Еще 7 БПЛА сбили в Волгоградской области, 6 – в Орловской, по 5 – в Ростовской области и в Крыму, по 3 – в Белгородской и Астраханской областях. Помимо этого, 2 беспилотника ликвидировали в Рязанской области и 1 – в Московском регионе.

При атаке БПЛА в Смоленской области никто из местных жителей не пострадал, разрушений инфраструктуры не выявлено, сообщили местные власти. На местах падения обломков дронов работают спецслужбы.

В Волгоградской области также обошлось без пострадавших и разрушений. Вражеские дроны были перехвачены и нейтрализованы в Калачевском, Городищенском районах, а также в южной части Волгограда.