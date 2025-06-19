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19 июня, 07:03

Происшествия

Система ПВО подавила 12 беспилотников в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью ликвидировали 12 украинских беспилотников в Починковском и Рославльском округах Смоленской области. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

На местах падения обломков БПЛА уже работают оперативные службы. При атаке дронов никто из местных жителей не пострадал, разрушений инфраструктуры не выявлено.

Анохин призвал граждан не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.

Ночью 19 июня средства ПВО также отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. Дроны были перехвачены и нейтрализованы в Калачевском, Городищенском районах, а также в южной части Волгограда.

В середине июня один человек пострадал при падении обломков БПЛА в промышленной зоне Невинномысска Ставропольского края. Ему сразу же оказали необходимую медицинскую помощь.

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