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24 июня, 07:39

Происшествия

Над регионами РФ сбиты 20 украинских БПЛА за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 14 БПЛА удалось перехватить над Курской областью, два беспилотника были ликвидированы над Московским регионом и по одному – над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Ранее ребенок 2019 года рождения получил травмы в результате обстрела поселка Днепряны Новокаховского округа Херсонской области со стороны ВСУ. Его доставили в Каховскую ЦГБ с осколочным ранением грудной клетки.

До этого при атаке ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель. Ракетный удар пришелся по коммерческому объекту. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений.

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