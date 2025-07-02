Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на улице Витебская Сортировочная в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился на 900 квадратных метров. Его тушение осложняла высокая пожарная нагрузка.

Никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось не допустить распространение огня на 3-тонную емкость с дизельным топливом, которая находится рядом с ангаром. Всего в тушении пожара было задействовано свыше 40 пожарных и 9 единиц спецтехники.

Подобный пожар произошел в Бурятии 1 июля. В Улан-Удэ загорелись складские помещения на площади 1 тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания было задействовано свыше 30 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники.