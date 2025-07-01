Крупный пожар в ангаре произошел в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар возник в ангаре площадью 900 квадратных метров во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что на данный момент пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на соседнюю 3-тонную емкость с дизельным топливом.

Всего в ликвидации возгорания задействовано свыше 40 пожарных и 9 единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар на складе произошел в Бурятии. Складские помещения горели на площади 1 тысячи квадратных метров.

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