01 июля, 03:51Происшествия
Открытое горение на складе в Бурятии ликвидировано
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складских помещениях в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар был локализован на площади 1 тысячи квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбор поврежденных конструкций здания. Причины возгорания устанавливаются.
О пожаре на складских помещениях в Улан-Удэ стало известно 1 июля. Для его ликвидации задействовано свыше 30 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники.