Открытое горение на складе в Бурятии ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складских помещениях в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар был локализован на площади 1 тысячи квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбор поврежденных конструкций здания. Причины возгорания устанавливаются.

О пожаре на складских помещениях в Улан-Удэ стало известно 1 июля. Для его ликвидации задействовано свыше 30 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники.