Житель Сахалина чуть не спалил АЗС из-за жука на бензобаке автомобиля

Фото: телеграм-канал "ЧП САХАЛИН"

Мужчина устроил пожар на АЗС в Южно-Сахалинске из-за жука на бензобаке автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Полиция уже установила личность гражданина – им оказался 34-летний сахалинец. Она заправлял свою машину на АЗС, когда увидел жука около люка бензобака. Насекомое он пытался отогнать с помощью одноразовой электронной сигареты, в результате чего иномарка загорелась.

Собеседник агентства уточнил, что в процессе проверки, организованной в связи со случившимся, будет рассмотрен вопрос о наличии нарушений требований пожарной безопасности в действиях мужчины.

В соцсетях и местных СМИ распространилось видео, на кадрах которого запечатлен инцидент. На них видно, что огонь охватил шланг бензоколонки и автомобиль, однако водитель быстро откинул шланг в сторону и начал тушить транспортное средство курткой.

В пресс-службе Сахалинской областной прокуратуры агентству заявили, что надзорное ведомство поставило на контроль проверку по факту воспламенения бензобака во время заливки топлива.

Ранее на АЗС в Грозном взорвалась цистерна с газом. В результате вспыхнул пожар, который полностью уничтожил станцию. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Как уточняли в оперативных службах, к взрыву могло привести нарушение техники безопасности при перекачке топлива.