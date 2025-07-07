Четыре человека госпитализированы после взрыва в баре в Рязани

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Четыре человека госпитализированы после взрыва гранаты в баре на улице Соборной в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Согласно предварительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с боевой гранатой. После взрыва не произошло возгорания. В результате инцидента погиб один человек.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Специалисты устанавливают детали случившегося, добавили в пресс-службе.

О взрыве гранаты в Рязани стало известно вечером 7 июля. Источник в оперативных службах уточнял, что двоих пострадавших отвезли в больницы.

Ранее возгорание с частичным обрушением на этаже произошло в многоквартирном доме в Ершове Саратовской области. В результате пожара были повреждены три квартиры, о пострадавших информация не поступала.

Прокуратура Ершовского района инициировала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси. Также следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.