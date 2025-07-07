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07 июля, 18:33

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ТАСС: один человек погиб в результате взрыва в лаундж-баре в Рязани

Один человек погиб в результате взрыва в лаундж-баре в Рязани – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в лаундж-баре в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, ЧП произошло на Соборной улице. Двоих пострадавших отвезли в больницы, рассказал собеседник агентства и добавил, что причиной случившегося, предположительно, стал разрыв гранаты.

Ранее в Курске произошел взрыв из-за утечки бытового газа в многоквартирном доме. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, один человек получил поверхностные ожоги, его госпитализировали. В самом здании обрушились часть стены и балкон.

В региональной прокуратуре уточнили, что взрыв произошел в одной из квартир. Ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента.

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