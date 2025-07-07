Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в саратовском Ершове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Саратовской области"

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара с частичным обрушением в многоквартирном доме в Ершове в Саратовской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Расследование будет вестись на основании признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит осмотреть место происшествия, а также провести ряд других следственных действий. При этом сведения о пострадавших и повреждении имущества в настоящее время уточняются.

Открытое горение там было ликвидировано в 14:39 по московскому времени, добавили в управлении МЧС по области. Вместе с тем источник в правительстве региона сообщил ТАСС , что для жильцов дома был открыт пункт временного размещения (ПВР).

При этом данный многоквартирный дом не был признан аварийным и имел подключение к центральному газоснабжению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Уточняется, что дом находится на улице Космонавтов и был возведен в 1983 году. Здание представляет собой кирпичную пятиэтажку с железобетонными перекрытиями и четырьмя подъездами, в которых находятся 66 квартир и два нежилых помещения.

Дом изношен на 35%, специалисты оценивают его состояние как исправное. Ремонт систем газоснабжения в здании планировалось провести в 2027 году в рамках региональной программы капремонта.

О возгорании с частичным обрушением на этаже в этом жилом доме стало известно 7 июля. В результате возгорания оказались повреждены три квартиры, однако никто не пострадал. Жильцов дома эвакуировали. Прокуратура Ершовского района организовала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси.