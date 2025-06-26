Ликвидировано открытое горение в жилом доме в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Открытое горение в пятиэтажном доме, где в одной из квартир взорвался газовый баллон, в свердловском Ивделе ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Сотрудники МЧС вывели из горящего дома 10 человек, самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе 7 детей.

По обновленным данным, 5 человек пострадали. Их госпитализировали с предварительными диагнозами "отравление угарным газом" и "гипертонический криз как реакция на стресс".

Инцидент произошел утром 26 июня. В квартире взорвался газовый баллон. В результате происшествия погибли два человека – мужчина и женщина. Их тела без признаков жизни извлекли из-под завалов в ходе ликвидации возгорания.

Также известно, что четверо пострадавших при взрыве находятся в состоянии средней тяжести. Помощь им окажут медики Ивдельской ЦРБ.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что случившееся может носить бытовой характер и не связано с проявлениями криминала. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".