Возгорание с частичным обрушением произошло в жилом доме в саратовском Ершове

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Возгорание с частичным обрушением на этаже произошло в многоквартирном доме в Ершове в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, на месте ЧП начали работать сотрудники всех оперативных служб. В результате возгорания повреждены три квартиры, никто не пострадал. Специалисты эвакуируют жильцов дома.

"Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин выехал на место, ему поручено организовать достаточное количество сил и средств для ликвидации последствий", – говорится в сообщении.

Пожарные приступили к тушению возгорания. К настоящему моменту они локализовали пожар, площадь которого, согласно предварительным данным, составила 20 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что в результате инцидента была частично разрушена крыша над одной из квартир и выбиты стекла.

В свою очередь, прокуратура Ершовского района по факту взрыва газовоздушной смеси в доме на улице Космонавтов проводит проверку. На место ЧП выехал прокурор района Константин Чудаев.

Кроме того, правоохранители проконтролируют выяснение деталей случившегося и соблюдение прав жильцов. Меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам надзорных мероприятий и при наличии оснований.

Ранее пожар вспыхнул в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы. По предварительной информации, в строении на улице Маршала Катукова загорелся утеплитель вентилируемого фасада. При этом около 100 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно. Спустя некоторое время пожарным удалось ликвидировать возгорание.