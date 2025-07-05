Пожар в административном здании на северо-западе Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24

Огнеборцы ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы, передает столичное МЧС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, сведения о пострадавших при возгорании не поступали.

ЧП произошло в строении на улице Маршала Катукова днем 5 июля. Согласно предварительной информации, там загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Уточнялось, что около 100 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Весенней улице в столице. Возгорание началось на балконе на 16-м этаже здания. Спасателям удалось эвакуировать одного человека, который проживал в соседней квартире. В тушении принимали участие 21 сотрудник МЧС и 6 единиц техники.