05 июля, 17:51Происшествия
Пожар в административном здании на северо-западе Москвы ликвидирован
Фото: Москва 24
Огнеборцы ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы, передает столичное МЧС в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, сведения о пострадавших при возгорании не поступали.
ЧП произошло в строении на улице Маршала Катукова днем 5 июля. Согласно предварительной информации, там загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Уточнялось, что около 100 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.
Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Весенней улице в столице. Возгорание началось на балконе на 16-м этаже здания. Спасателям удалось эвакуировать одного человека, который проживал в соседней квартире. В тушении принимали участие 21 сотрудник МЧС и 6 единиц техники.
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