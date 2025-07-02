02 июля, 17:59Происшествия
Несколько гаражей сгорело в кооперативе на севере Москвы
По данным ведомства, пожар произошел на 3-й Песчаной улице. Огонь удалось локализовать на площади 120 квадратных метров, после чего пожарные ликвидировали возгорание.
На месте работали 24 специалиста и 7 единиц техники МЧС РФ. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее пожарные потушили два автомобиля в центре столицы. Они загорелись в Старопименовском переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров.
До этого на автомобильной стоянке в Московской области сгорели 13 автомобилей. Парковка находилась на Новой улице в селе Акулове. По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду. Причины ЧП выяснит Одинцовская городская прокуратура.
Пожар произошел в строящемся ЖК на Георгиевском шоссе около Зеленограда