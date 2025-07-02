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02 июля, 17:59

Происшествия

Несколько гаражей сгорело в кооперативе на севере Москвы

Видео: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Несколько гаражей сгорело в кооперативе на севере Москвы, сообщает столичное управление МЧС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, пожар произошел на 3-й Песчаной улице. Огонь удалось локализовать на площади 120 квадратных метров, после чего пожарные ликвидировали возгорание.

На месте работали 24 специалиста и 7 единиц техники МЧС РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пожарные потушили два автомобиля в центре столицы. Они загорелись в Старопименовском переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров.

До этого на автомобильной стоянке в Московской области сгорели 13 автомобилей. Парковка находилась на Новой улице в селе Акулове. По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду. Причины ЧП выяснит Одинцовская городская прокуратура.

Пожар произошел в строящемся ЖК на Георгиевском шоссе около Зеленограда

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