Горящие автомобили потушили в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожарные потушили два автомобиля в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в Старопименовском переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Данных о пострадавших не было.



Ранее в подмосковном селе Акулово сгорели 13 автомобилей. Инцидент произошел на парковке, расположенной на Новой улице. По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду.

Одинцовская городская прокуратура контролирует выяснение причин пожара, а также ход и результаты проводимой проверки.