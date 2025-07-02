Свалка отходов лесопиления загорелась в Красноярском крае

Видео: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Свалка отходов лесопиления воспламенилась в городе Лесосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Возгорание зафиксировано на улице Южный Промышленный Узел. Из-за ветра и высокой горючей нагрузки пламя быстро распространилось на 6 тысяч квадратных метров отдельными очагами, уточняет ведомство.

Сейчас на месте задействованы 29 пожарных и 10 единиц техники. Кроме того, прокладывается резервная рукавная линия к реке Енисей.

В региональном МЧС уточнили, что пока угрозы для соседних зданий нет. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Ранее пожар возник в ангаре, который находится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Спустя время возгорание удалось локализовать, а после – полностью ликвидировать.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседнюю трехтонную емкость с дизельным топливом. Всего в ликвидации возгорания было задействовано свыше 40 пожарных и 9 единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

