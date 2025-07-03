03 июля, 18:31Происшествия
СК показал кадры с места взрыва в центре Луганска
Следователи и криминалисты в настоящее время проводят осмотр места происшествия. Сотрудники регионального СК уже назначили ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую, для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Взрыв в центре Луганска произошел 3 июля примерно в 11:52 по московскому времени на улице Тараса Шевченко. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).
В результате 1 человек погиб и еще 3 получили травмы. В правительстве ЛНР сообщили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Позже СК сообщил о гибели Манолиса Пилавова, который занимал пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год. С февраля 2015-го он находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, о насильственном изменении или свержении конституционного строя, а также о создании террористической организации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, а также незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении таких веществ.
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