СК показал кадры с места взрыва в центре Луганска

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал в телеграм-канале кадры работы сотрудников ведомства на месте взрыва в центре Луганска.

Следователи и криминалисты в настоящее время проводят осмотр места происшествия. Сотрудники регионального СК уже назначили ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую, для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Взрыв в центре Луганска произошел 3 июля примерно в 11:52 по московскому времени на улице Тараса Шевченко. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

В результате 1 человек погиб и еще 3 получили травмы. В правительстве ЛНР сообщили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Позже СК сообщил о гибели Манолиса Пилавова, который занимал пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год. С февраля 2015-го он находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, о насильственном изменении или свержении конституционного строя, а также о создании террористической организации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, а также незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении таких веществ.

