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03 июля, 12:33

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ТАСС: один человек погиб при взрыве в центре Луганска

Один человек погиб в результате взрыва в центре Луганска – СМИ

Фото: 123RF/savmaster

Взрыв произошел в центре Луганска. В результате погиб один человек, есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным источника агентства, инцидент случился на улице Тараса Шевченко около 11:52 по московскому времени.

Власти пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее один ребенок погиб и еще один получил тяжелые травмы в результате взрыва огнетушителя в городе Красный Луч в Луганской Народной Республике (ЛНР). Они бросили баллон в костер из шалости.

Один ребенок скончался в реанимации местной больницы после клинической смерти. Второй мальчик с взрывной травмой был госпитализирован в республиканскую больницу.

Взрыв газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек

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