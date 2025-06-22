Ребенок погиб при взрыве огнетушителя в ЛНР

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Один ребенок погиб и еще один получил тяжелые травмы в результате взрыва огнетушителя в городе Красный Луч в Луганской Народной Республике (ЛНР). О происшествии сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили баллон огнетушителя в костер – произошел взрыв. Старший ребенок скончался в реанимации местной больницы после клинической смерти. Второй мальчик с взрывной травмой был госпитализирован в республиканскую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее мужчина устроил пожар на АЗС в Южно-Сахалинске из-за жука на бензобаке автомобиля. Полиция уже установила личность гражданина – им оказался 34-летний сахалинец. Он заправлял свою машину, когда увидел жука около люка бензобака. Насекомое он пытался отогнать с помощью одноразовой электронной сигареты, в результате чего иномарка загорелась.

В мае взрыв бытового газа без последующего горения произошел в пятиэтажном доме в Киевском районе Донецка. Спасатели смогли извлечь из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Их передали врачам скорой помощи.