03 июля, 17:23Происшествия
СК подтвердил гибель экс-главы администрации Луганска Пилавова
Фото: ТАСС/Александр Река
В Луганске при взрыве погиб бывший глава местной администрации Манолис Пилавов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Следователи после осмотра места ЧП квалифицировали произошедшее по статьям о террористическом акте, незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении таких веществ.
О взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска стало известно 3 июля. По предварительным данным, в центре города сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).
Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) заявило о трех пострадавших и об одном погибшем. Состояние одного из раненых оценивалось как тяжелое.