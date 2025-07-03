СК подтвердил гибель экс-главы администрации Луганска Пилавова

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В Луганске при взрыве погиб бывший глава местной администрации Манолис Пилавов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Следователи после осмотра места ЧП квалифицировали произошедшее по статьям о террористическом акте, незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении таких веществ.

О взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска стало известно 3 июля. По предварительным данным, в центре города сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) заявило о трех пострадавших и об одном погибшем. Состояние одного из раненых оценивалось как тяжелое.

