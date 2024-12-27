РИА Новости: фигурант дела о покушении на Прозорова после задержания дает показания

Фото: Следственный комитет РФ

Курьер Иван Паскарь, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, дает последовательные показания. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает РИА Новости.

"С момента задержания Паскарь дает последовательные показания, он просто занимался своей работой и не знал, что ему подложили это взрывное устройство", – рассказал источник агентства.

Уточняется, что Паскарь и его защита просили смягчить ему меру пресечения. Суду было представлено согласие его друга на проживание квартире во время домашнего ареста.

Ранее ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на Прозорова. Задержанным оказался гражданин Украины 1995 года рождения. По версии спецслужб, он принимал участие в организации подрыва автомобиля.

Взрыв машины экс-сотрудника СБУ произошел на парковке в районе Западное Дегунино 12 апреля. В результате пострадал Прозоров, находившийся в авто. Следователи завели дело о покушении на убийство.

Спецслужбы задержали 16 апреля агента Украины Владимира Головченко, который, по данным ФСБ, подорвал автомобиль Прозорова. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения, который после начала СВО был завербован СБУ.

По делу о покушении на Прозорова также был арестован и Паскарь. Следствие выяснило, что именно он доставил компоненты для подрыва автомобиля.

