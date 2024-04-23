ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на Прозорова

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Луганске третьего соучастника покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По информации ведомства, задержанным оказался гражданин Украины 1995 года рождения. По версии спецслужб, он принимал участие в организации подрыва автомобиля Прозорова.

Взрыв машины экс-сотрудника СБУ произошел на парковке в районе Западное Дегунино 12 апреля. В результате пострадал Прозоров, находившийся в машине. Следователи завели дело о покушении на убийство.

Спецслужбы задержали 16 апреля агента Украины Владимира Головченко, который, по данным ФСБ, подорвал автомобиль Прозорова. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения, который после начала СВО был завербован СБУ.

Замоскворецкий суд Москвы 18 апреля заключил мужчину под стражу сроком на два месяца – до 12 июня 2024 года.

По делу о покушении на Прозорова арестовали Ивана Пискаря. По данным следствия, он доставил компоненты для подрыва автомобиля.

