Второй фигурант дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова не признал вину

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Второй фигурант дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова не признал свою вину в произошедшем на допросе у следователей. Об этом ТАСС сообщили источники в полиции.

Как заявили собеседники агентства, мужчина профессионально занимается грузоперевозками. Тогда ему якобы поступил заказ на перевозку флаконов с шампунем и иной бытовой химией, в которых находились составляющие для взрывчатки.

"Он не знал и не мог знать, что в них находится", – уточнили в полиции.

Ранее стало известно, что следствие требует заключить под стражу курьера, осуществившего доставку бомбы на территорию РФ для совершения покушения на Прозорова. В рамках расследования выяснилось, что мужчина доставил груз из Литвы в Москву. В столице бомбу собрали и прикрепили к днищу машины экс-офицера СБУ.

Взрыв автомобиля Прозоровапроизошел на парковке в районе Западное Дегунино днем 12 апреля. В результате экс-сотрудник СБУ, находившийся в этот момент в машине, пострадал. Также повредились стоящие рядом машины. Следователи завели дело о покушении на убийство.

16 апреля спецслужбы задержали агента Украины Владимира Головченко, который подорвал автомобиль Прозорова. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения, который после начала СВО выехал на Украину и был завербован СБУ.

18 апреля Замоскворецкий суд Москвы заключил мужчину под стражу сроком на два месяца – до 12 июня.

