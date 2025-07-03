3 человека пострадали при взрыве в Луганске

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В центре Луганска при взрыве погиб 1 человек и еще 3 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

Власти уточнили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. В настоящее время силовые структуры занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил в своем телеграм-канале, что в результате взрыва погиб мужчина. По предварительным данным, в центре Луганска сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

О взрыве в центре Луганска стало известно 3 июля. Инцидент случился на улице Тараса Шевченко примерно в 11:52 по московскому времени.

Ранее появилась информация о хлопке газа, который произошел в многоэтажном жилом доме в Биробиджане. По данным МЧС России, здание, в котором случилось происшествие, представляет собой панельный пятиэтажный дом с газоснабжением.

