Открытое горение на складе Ростова-на-Дону ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Пожар в складском помещении и офисном здании на Орской улице вспыхнул 8 июля. Изначально площадь возгорания составляла 2,2 тысячи квадратных метров, затем она увеличилась до 9,1 тысячи "квадратов", позднее – до 15 тысяч.

Согласно информации МЧС, пламя быстро распространялось из-за высокой пожарной нагрузки внутри зданий. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В тушении огня принимают участие 130 специалистов, 44 единицы техники, а также два вертолета Ми-8 Южного аварийно-спасательного центра МЧС. На момент локализации пожара его площадь составляла 15,1 тысячи "квадратов".