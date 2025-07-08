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08 июля, 21:37

Происшествия

Открытое горение на складе Ростова-на-Дону ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Пожар в складском помещении и офисном здании на Орской улице вспыхнул 8 июля. Изначально площадь возгорания составляла 2,2 тысячи квадратных метров, затем она увеличилась до 9,1 тысячи "квадратов", позднее – до 15 тысяч.

Согласно информации МЧС, пламя быстро распространялось из-за высокой пожарной нагрузки внутри зданий. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В тушении огня принимают участие 130 специалистов, 44 единицы техники, а также два вертолета Ми-8 Южного аварийно-спасательного центра МЧС. На момент локализации пожара его площадь составляла 15,1 тысячи "квадратов".

Здание с офисами и складом загорелось в Ростове-на-Дону

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