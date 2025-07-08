Пожар в Ростове-на-Дону локализован на площади 15,1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Пожар в складском помещении и офисном здании в Ростове-на-Дону локализован на площади 15,1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

О пожаре на улице Орской стало известно 8 июля. Площадь возгорания изначально составляла 2,2 тысячи "квадратов", однако спустя некоторое время огонь развернулся на 9,1 тысячи квадратных метров, позднее – 15 тысяч "квадратов".

В тушении пламени принимают участие 130 специалистов и 44 единицы техники. К ним подключились два вертолета Ми-8 Южного аварийно-спасательного центра (АСЦ) МЧС.

По данным МЧС, огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной нагрузки внутри складов. Согласно предварительной информации, в ЧП никто не погиб и не пострадал.

Ранее пожар произошел в двухэтажном административном здании на улице Маршала Катукова в Москве. В строении загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Уточнялось, что около 100 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно. Вскоре огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.