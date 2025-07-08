Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 9,1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Площадь пожара в складском помещении и офисном здании в Ростове-на-Дону увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве объяснили, что пламя быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки внутри складов. К тушению привлечены свыше 130 специалистов и 44 единицы техники.

О пожаре в Ростове-на-Дону стало известно 8 июля, он вспыхнул на улице Орской. Изначально огонь распространился на площади 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

До этого четырехэтажное здание склада воспламенилось в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Однако через некоторое время огнеборцам удалось локализовать пламя, открытое горение было ликвидировано. В результате произошедшего частично обрушилась кровля здания.

