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27 июня, 05:45

Транспорт

"Мой район. Новости": электроскутеры проявились в столице в рамках пилотного проекта

"Мой район. Новости": электроскутеры проявились в столице в рамках пилотного проекта

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Электроскутеры теперь можно взять напрокат в рамках городского пилотного проекта. Транспортное средство можно арендовать возле делового центра "Москва-Сити". У гибрида велосипеда и электросамоката нет педалей, однако устройство оборудовано сидением, крючком для вещей, вместительной корзиной и электромотором.

Также скутер оснащен дисплеем, на котором отображаются скорость движения и уровень заряда батареи. Стоимость аренды будет такая же, как и у электровелосипеда. Кататься на прокатных устройствах, как и на другом транспорте кикшеринга, могут только совершеннолетние граждане.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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