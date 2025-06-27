"Мой район. Новости": электроскутеры проявились в столице в рамках пилотного проекта

Электроскутеры теперь можно взять напрокат в рамках городского пилотного проекта. Транспортное средство можно арендовать возле делового центра "Москва-Сити". У гибрида велосипеда и электросамоката нет педалей, однако устройство оборудовано сидением, крючком для вещей, вместительной корзиной и электромотором.

Также скутер оснащен дисплеем, на котором отображаются скорость движения и уровень заряда батареи. Стоимость аренды будет такая же, как и у электровелосипеда. Кататься на прокатных устройствах, как и на другом транспорте кикшеринга, могут только совершеннолетние граждане.

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