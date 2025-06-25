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25 июня, 15:15

Транспорт

Историк раскрыл первоначальный замысел московского монорельса

Историк раскрыл первоначальный замысел московского монорельса

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Историк транспорта Юрий Егоров рассказал, что столичный монорельс задумывался как решение для районов без метро и с высоким пассажиропотоком. Рассматривались и другие маршруты, в том числе вдоль Ярославского шоссе, но реализован был только участок от ВДНХ до станции метро "Тимирязевская".

По словам директора НИИ "Мостранспроект" Владимира Титова, на месте монорельса появится первый в Москве парк в воздухе такого масштаба – здесь будут проводить ярмарки, фестивали, а подсветка сделает район привлекательнее в темное время суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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