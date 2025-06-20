Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 06:15

Мэр Москвы

Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

Собянин: с улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду

Сергей Собянин отметил масштаб и инновационность московского стенда на ПМЭФ-2025

Собянин: улица Мосфильмовская будет продлена

Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

Собянин: еще один технопарк получил статус инвестиционного приоритетного проекта

Собянин: в Зеленограде построят технопарк для предприятий легкой промышленности

Собянин сообщил, что ждет гостей стенда Москвы на ПМЭФ-2025

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что почти 300 тысяч жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевское получат дополнительные маршруты для поездок по городу, в том числе к ближайшим станциям метро и МЦД.

Мэр отметил, что часть трассы пройдет по двум новым мостам через реку Раменку. Всего проектом предусмотрено строительство и реконструкция свыше 7 километров дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика