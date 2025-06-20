Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что почти 300 тысяч жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевское получат дополнительные маршруты для поездок по городу, в том числе к ближайшим станциям метро и МЦД.

Мэр отметил, что часть трассы пройдет по двум новым мостам через реку Раменку. Всего проектом предусмотрено строительство и реконструкция свыше 7 километров дорог.

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