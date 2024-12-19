Собянин одобрил стратегию поддержки предпринимательства на ближайшие годы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Мерами поддержки в 2024 году воспользовался каждый 11-й столичный бизнес. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, в Москве более 904 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса обеспечивают четверть налоговых поступлений и дают работу 3,5 миллиона человек.



"Выручка предпринимателей стабильно растет, в том числе благодаря городским мерам поддержки", – подчеркнул мэр столицы.



Как уточнил Собянин, Москва первая в России запустила региональные программы льготного кредитования и льготного факторинга для приоритетных отраслей, куда входят наука, производство, IT и креативные индустрии.



Также программы льготного кредитования действуют для начинающих предпринимателей. Поручительства по кредитным обязательствам, объяснил мэр, покрывают до 70% суммы кредита в общем объеме до 100 миллионов рублей.



Кроме того, в нефинансовые меры поддержки включены бесплатные консультации, образовательные и деловые мероприятия. Боле 85% услуг предоставляется предпринимателям в электронном виде.



"Мы одобрили стратегию на ближайшие годы. Ее цель – рост масштабов и эффективности бизнеса", – заключил Собянин.

Между тем Москва поддержала более 3,6 тысячи социально значимых инициатив с 2002 года. НКО реализуют их при поддержке грантов мэра столицы. Эксперты отбирают предложения по итогам конкурса в 12 номинациях, куда входят "Наше наследие", "Экология мегаполиса", "Добровольчество и волонтерство". Лауреатам город выделяет от 500 тысяч до 5 миллионов рублей.

