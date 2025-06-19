Столичные предприятия смогут улучшить свою информационную безопасность

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские предприятия смогут улучшить свою информационную безопасность (ИБ) при помощи сервиса "Банк технологий". Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Инициатива города позволит промышленникам на базе столичного сервиса "Банк технологий" повысить компетенции в области ИБ и обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз", – цитирует Гарбузова портал мэра и правительства Москвы.

Предприятия смогут обменяться опытом и опробовать передовые информационные системы, а также комплексные решения в сферах ИБ, многофункциональных платформ и систем, объединяющих передовые российские разработки и экспертизу. Планируется провести мероприятия для развития навыков сотрудников компаний – как теоретических, так и практических.

Соответствующее соглашение было принято на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ подписали Гарбузов и гендиректор группы компаний "Солар", старший вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов.

В 2024 году в сервис "Банк технологий" оказались включены 9 решений в сфере ИБ от "Солара". В их числе DLP-платформа (Data Loss Prevention; система безопасности, предназначенная для предотвращения утечек конфиденциальной информации. – Прим. ред.), межсетевой экран нового поколения и сервис для контроля доступа пользователей в Сеть.

Также в сервис включены технология для мониторинга эффективного использования рабочего времени сотрудниками, технология защиты рабочих станций от киберугроз, система управления учетными данными, платформа для привилегированного доступа, технология для мониторинга доступа к важной информации и российский анализатор кода приложений.

"В Москве сосредоточены наиболее крупные и значимые компании, федеральные ведомства и управляющие центры объектов критической информационной инфраструктуры, которые ежедневно отражают самый мощный поток кибератак в России", – напомнил Ляпунов.

Он уточнил, что многие из этих фирм уже находятся под защитой "Солара". В частности, компания помогает обеспечить защиту корпораций, среднего и даже малого бизнеса "под ключ".

За прошедший 2024 год на критическую инфраструктуру страны было совершено свыше 208 тысяч кибератак, отмечал ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

Кроме того, хакеры все чаще стали проводить свои операции ночью, так как в это время ожидается меньше контроля со стороны команд информационной безопасности. С декабря 2024 года, по оценкам экспертов, атакам в период с 01:00 до 05:00 подверглись сотни корпоративных пользователей из России.

