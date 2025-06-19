Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 07:55

Технологии

Более 208 тыс кибератак совершено на критическую инфраструктуру РФ в 2024 году

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Более 208 тысяч кибератак было совершено на критическую инфраструктуру России в 2024 году. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе I Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности в Киргизии, передает ТАСС.

Как отметил Шевцов, участники встречи должны будут рассмотреть проблемы обеспечения безопасности в области глобальных информационно-коммуникационных технологий, а также обменяться опытом в сфере защиты национальных интересов.

Ранее Владимир Путин обратил внимание, что развитие цифровых технологий привело к росту числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру. По его словам, атакам подвергаются в том числе официальные сайты госорганов и компаний, подчеркнул глава государства.

Однако российские специалисты применили организационно-технические меры по обеспечению безопасности российского сегмента интернета и защиты критической информационной инфраструктуры, подчеркнул секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он также отметил, что кибератаки стали ключевым элементом гибридных информационных воздействий на Россию.

Читайте также


технологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика