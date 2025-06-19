Более 208 тыс кибератак совершено на критическую инфраструктуру РФ в 2024 году

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Более 208 тысяч кибератак было совершено на критическую инфраструктуру России в 2024 году. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе I Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности в Киргизии, передает ТАСС.

Как отметил Шевцов, участники встречи должны будут рассмотреть проблемы обеспечения безопасности в области глобальных информационно-коммуникационных технологий, а также обменяться опытом в сфере защиты национальных интересов.

Ранее Владимир Путин обратил внимание, что развитие цифровых технологий привело к росту числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру. По его словам, атакам подвергаются в том числе официальные сайты госорганов и компаний, подчеркнул глава государства.

Однако российские специалисты применили организационно-технические меры по обеспечению безопасности российского сегмента интернета и защиты критической информационной инфраструктуры, подчеркнул секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он также отметил, что кибератаки стали ключевым элементом гибридных информационных воздействий на Россию.