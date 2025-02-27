Путин сообщил о росте числа кибератак в России

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Развитие цифровых технологий привело к росту числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ.

Кибератакам подвергаются в том числе официальные сайты госорганов и компаний, подчеркнул глава государства.

Центробанк получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании в 2024 году. По информации ЦБ, большинство из них проводилось с целью вывода информационной инфраструктуры корпораций из строя. Кроме того, хакеры все чаще пытаются получить доступ к системам финорганизаций через атаки на их поставщиков.

В МВД ранее россиянам рассказали, что многофакторная аутентификация снижает вероятность взлома учетных записей даже при утечке паролей. По данным ведомства, к основным угрозам безопасности облачных технологий относятся открытые базы данных, неправильно настроенные права доступа, фишинг, атаки на учетные записи, DDoS-атаки и незащищенные API.