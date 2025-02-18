18 февраля, 09:55Технологии
ЦБ РФ получил более 750 сообщений о кибератаках на финансовые компании в 2024 году
Фото: 123RF/andranik2018
Центробанк России получил свыше 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании в прошлом году, сообщается на сайте регулятора.
По данным ЦБ, большинство атак совершалось с целью вывести информационную инфраструктуру компаний из строя или сделать их сервисы недоступными. Также хакеры все чаще пытаются получить доступ к системам финансовых организаций через атаки на их поставщиков.
Ранее ресурсы российского МИД подверглись масштабной DDoS-атаке. Из-за этого брифинг официального представителя ведомства Марии Захаровой был перенесен на несколько часов.
Сама дипломат назвала атаку беспрецедентной. По ее мнению, такого рода воздействие могло быть связано с мероприятиями, которые проходили в Казани по линии саммита БРИКС.
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