Масштабная DDoS-атака произошла на ресурсы российского МИД

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Ресурсы МИД России подверглись масштабной DDoS-атаке. Сейчас специалисты работают над восстановлением их работоспособности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет платформы МИД переносим брифинг на 14:00 по московскому времени. Не открывается сайт с мобильных устройств и так далее", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее DDoS-атака произошла против ресурсов РКН. Цели хакеров не были достигнуты – сайты ведомства работали без ограничений. Мощность атаки составляла до 579 гигабит в секунду. Позже сайт Роскомнадзора восстановил свою работу в полном объеме.

Кроме того, с 13 по 14 октября каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи подверглись массированным DDoS-атакам из зарубежных стран. При этом максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 терабит в секунду. В атаке в основным принимали участие IP-адреса, зарегистрированные в США, Швеции и Великобритании.