Системы операторов связи подверглись мощным DDoS-атакам из зарубежных стран

Фото: 123RF/dolgachov

Каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи подверглись массированным DDoS-атакам из зарубежных стран в прошедшие выходные, с 13 по 14 октября. Об этом сообщается на сайте подведомственного РКН Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Кроме того, атаке подверглась инфраструктура крупного хостинг-провайдера. Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 терабит в секунду. В атаке в основным принимали участие IP-адреса, зарегистрированные в США, Швеции и Великобритании, добавили в ЦМУ ССОП.

Ранее DDoS-атака произошла против ресурсов РКН, однако цели хакеров не были достигнуты – сайты ведомства работали без ограничений, добавляли в пресс-службе.

Мощность атаки составляла до 579 гигабит в секунду. Позже сайт Роскомнадзора восстановил свою работу в полном объеме.

