ФСБ задержала москвича, который совершал DDoS-атаки во время выборов в сентябре

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который совершал DDoS-атаки с помощью украинского программного обеспечения во время выборов в сентябре, сообщает РИА Новости.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 273, части 2 УК РФ ("Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Мещанский районный суд избрал подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие, в ходе которого правоохранители могут установить соучастников и иные эпизоды деятельности фигуранта, продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области, который захотел вести боевые действия в зоне СВО на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По версии ФСБ, мужчина сам вышел на связь с общественным гуманитарным проектом, который курировался Главным управлением разведки Минобороны Украины, и заявил о своей готовности к ведению боев на стороне украинцев в зоне спецоперации.