ФСБ пресекла вербовку разведкой Украины жителя Псковской области

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области, который захотел вести боевые действия в зоне СВО на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении российской спецслужбы.

По версии ФСБ, мужчина сам вышел на связь с общественным гуманитарным проектом, который курировался Главным управлением разведки Минобороны Украины, и заявил о своей готовности к ведению боев на стороне украинцев в зоне спецоперации.

ФСБ объявила мужчине предостережение о недопустимости подобных действий, так как они подпадают под статью о госизмене. Аналогичное предупреждение получила его мать, которая планировала оказывать финансовую поддержку ВСУ.

Ранее жителя города Находки Приморского края задержали за публичные экстремистские высказывания в соцсети "ВКонтакте". Мужчина по имени Василий призвал подписчиков одного из сообществ выполнять насильственные действия против сторонников Владимира Путина.

Из-за этого возбуждено дело по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием Сети". Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

