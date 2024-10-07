Суд приговорил 13 участников группы, поджигавшей ж/д объекты за выплаты от спецслужб Киева

Фото: 123RF/flynt

Второй Восточный окружной военный суд приговорил 13 участников преступного сообщества за поджоги железнодорожных объектов за вознаграждение от украинских спецслужб и подготовку теракта на авиабазе ВКС в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Среди приговоренных 11 россиян и два гражданина стран из Центральной Азии.

Четверым подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет, отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 16 лет, еще один подсудимый (пособник) приговорен к 4 годам лишения свободы.

Завербованный Украиной агент заявил, что ему обещали за уничтожение двух истребителей, расположенных на базе ВКС РФ рядом с городом Артемом в Приморском крае, 12 миллионов рублей. Это следует из опубликованного ФСБ РФ видео, передает РИА Новости.

Соответствующее задание, по словам задержанного, ему поступило от пользователя, записанного в Telegram как Тони Кэш.

Ранее суд в Чите признал 12 человек виновными в диверсиях. По версии следствия, члены преступной группы в период с декабря 2022 года по январь 2023 года реализовали около 13 диверсий в Москве и Красноярском крае. Объектами стали локомотив и шкафы энергоснабжения, а также трансформаторные подстанции.

Кроме того, злоумышленники собирались поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края. В результате членов группы приговорили к лишению свободы от 8,5 до 23 лет с отбыванием наказания в тюрьме и колониях строгого режима. Пособник злоумышленников получил 4 года лишения свободы.

